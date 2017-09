Bishops statement on termination of DACA

Bishop Joe S. Vásquez and Auxiliary Bishop Daniel E. Garcia of Austin issued the following statement on Sept. 6:

We are profoundly disappointed by the Administration’s decision to terminate the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program. This decision has created unnecessary fear and anxiety for thousands of youth and their families. Those who entered this country as minors by virtue of their parents’ decision have been protected by DACA since 2012.

DACA youth who work, contribute to society, and serve in the military were once filled with hope. With this decision, DACA youth now live in fear of being deported. This is a sad time in our nation’s history, especially for DACA youth who seek to continue contributing to the good of this country. It is our belief that this decision lacks an acknowledgement of the many contributions these young people have made to our society.

Sadly, this decision falls short of the gospel’s proclamation that “whoever welcomes one of these children in my name welcomes me; and whoever welcomes me does not welcome me but the one who sent me” (Mk 9:37). As a local Church let us pray for these Dreamers who wish only to serve and work for the greater benefit of our country. Finally, let us continue to pray for our leaders to enact comprehensive immigration reform with reasonable and rational solutions.

El Obispo José S. Vásquez y el Obispo Auxiliar Daniel E. Garcia de Austin emitieron la siguiente declaración el día 6 de septiembre.

Nos encontramos profundamente decepcionados por la decisión de la Administración de terminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA. Esta decisión ha creado miedo y ansiedad innecesarios para miles de jóvenes y sus familias. Aquellos que entraron a este país como menores en virtud de la decisión de sus padres y que han sido protegidos por el programa DACA desde el año 2012.

La juventud DACA que trabaja, contribuye a la sociedad y sirve en la milicia estuvo, una vez, llena de esperanza. Por esta decisión, la juventud DACA vive ahora con miedo de ser deportada. Este es un momento triste en la historia de nuestra nación, especialmente para la juventud DACA que busca continuar contribuyendo al bienestar de este país. Creemos que esta decisión carece de un conocimiento de las muchas contribuciones que éstos jóvenes han hecho a nuestra sociedad.

Tristemente, esta decisión se encuentra lejos de la proclamación del evangelio que dice "El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió" (Mc 9:37). Como iglesia local, oremos por estos Soñadores, que desean únicamente servir y trabajar por el mayor beneficio de nuestro país. Finalmente, continuemos orando por nuestros líderes para que lleven a cabo una reforma migratoria integral, con soluciones lógicas y razonables.